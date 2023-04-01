將到湖南家鄉祭祖 馬英九搭高鐵赴長沙 國台辦主任宋濤陪同

台灣前領導人馬英九訪問大陸行程昨進入第5日，他昨日由國台辦主任宋濤陪同，從武漢乘搭高鐵前往湖南長沙。馬英九抵達長沙後，與馬家四姐妹一同到訪母親的母校周南實驗中學。馬英九料於今日到湖南湘潭市的家鄉祭祖。



馬英九昨由宋濤陪同乘搭高鐵前往長沙，馬宋兩人在列車上，面對面而座。宋濤向馬英九介紹大陸高鐵車廂設計，馬英九回應指，感覺很寬敞舒適。



馬英九昨午抵達長沙後，隨即前往母親秦厚修的母校周南實驗中學參觀，馬家四姐妹亦有同行。馬英九的周南實驗中學之行，僅家人和隨行人員同行，並未開放媒體陪同採訪。馬預計於今日到湖南湘潭市湘潭縣祭祖，據湘潭市官方資訊顯示，位於白石鎮雙陽村的馬英九祖墳，現已列入當地文博單位名錄。



另外，網上流傳影片，當地已加建臨時木製道路，通往馬家祖墳，方便馬英九祭祖。