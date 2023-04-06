烏克蘭將成重要議題 法國總統馬克龍訪京 今會習近平及李強

法國總統馬克龍昨午乘坐專機抵達北京，開始其就任法國總統後第3次訪華。馬克龍表示歐洲決不能讓俄羅斯成為唯一與中國進行對話的國家。同時，歐盟委員會主席馮德萊恩亦於同日抵達北京，今日會與馬克龍和國家主席習近平及總理李強會晤。



法國總統馬克龍昨午乘坐專機抵達北京，對中國進行3日國事訪問。他強調，中方推動烏克蘭和平發揮重要作用。歐盟委員會主席馮德萊恩亦在同日抵達北京，今日會與馬克龍和國家主席習近平及總理李強會晤，烏克蘭戰事將是重要議題。



這是馬克龍就任法國總統後第3次訪華，他抵達北京後，在法國大使館致辭時表示，歐洲必須與中國在貿易和俄烏戰事等重要問題上合作，強調中國與俄羅斯有密切關係，中方可以在俄烏戰事中發揮重要作用，歐洲決不能與中國脫鈎，讓俄羅斯成為唯一與中國進行對話的國家。馬克龍出發前亦與美國總統拜登通電話，雙方同意與北京接觸，以加快結束烏克蘭戰事，並在區內建立可持續的和平。



馮德萊恩同日亦抵達北京，她今日會與馬克龍一起，與習近平及總理李強會晤。她早前透露，貿易、俄烏戰事及氣候暖化是會晤的重要議題之一。同時，馬克龍亦會聚焦經濟及文化交流。法國訪問團還包括前總理拉法蘭、多位部長、議員及空中巴士公司等60多名大企業負責人。法國訪問團其後會到廣州參觀，據報習近平會在當地再次接待馬克龍。



在北京，外交部發言人毛寧表示，中方願與歐方就政治解決危機溝通交流，也期待歐盟展現戰略自主和政治智慧，朝着實現歐洲長治久安，邁出堅定步伐。