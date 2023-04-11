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中方斥美艦非法闖入領海

2023-04-11 列印
■南部戰區新聞發言人批評，「米利厄斯號」未經中國政府批准，非法闖入中國南沙美濟礁鄰近海域，美軍則強調做法符合國際法。
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解放軍東部戰區發言人表示，戰區圓滿完成一連3日的環台戰備警巡和聯合利劍演習各項任務。第3日的環台軍演，解放軍出動第一艘國產航母山東艦參與。解放軍進行軍演之際，1艘美軍驅逐艦駛入南沙群島附近海域，中方批評美軍未經批准闖入相關海域，美方則強調做法符合國際法。

內媒報道，東部戰區多艘驅逐艦、護衞艦上午在台灣海峽以及台島以東等海域，展開突擊敵方疏泊船艦、海上封鎖等演練，第一艘國產航母山東艦亦有參與。

此外，美軍驅逐艦「米利厄斯號」昨日駛入南海南沙群島附近航行，解放軍組織海空兵力全程跟監警戒。南部戰區新聞發言人批評，「米利厄斯號」未經中國政府批准，非法闖入中國南沙美濟礁鄰近海域，美軍則強調做法符合國際法。
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