美菲啟動歷來最大聯合軍演

美菲兩國啟動雙方歷來規模最大的聯合軍事演習，共出動17600名軍人參加連串演習，在呂宋島北部及靠近南海的巴拉望等地，進行一系列演習，重點是海上安全防禦，並將首度實施海上實彈射擊演練。



據報，美菲年度「肩並肩」軍演於本月11日至28日舉行，今年有12200名美軍和5400名菲律賓軍人參與演習，人數幾乎是去年的2倍，演習內容包括海上安全、兩棲作戰、實彈射擊訓練等。隨著華府正擴大美軍在菲國的軍事部署，菲律賓上周宣佈增加美方在另外4座基地的進出權限，新增地點面向台灣和南海兩個地緣政治熱點。有分析指，美國和菲律賓希望就台灣和南海議題，向中國釋出嚇阻訊息。