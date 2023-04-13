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日報新聞 > 中國

歐盟外交官員和德國外長訪華3日

2023-04-13 列印
■歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利與德國外長貝爾伯克，今起訪問中國3天。
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歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利，以及德國外長貝爾伯克，應邀今日起對中國進行為期3天的訪問。期間博雷利會與中方舉行第12輪中歐高級別戰略對話。貝爾伯克將與國務委員兼外長秦剛，共同主持第6輪中德外交與安全戰略對話。
汪文斌：中歐關係有世界意義

中國外交部發言人汪文斌表示，今年是中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年，近期中歐高層交往頻密，各領域對話合作全面鋪開，中歐關係呈現積極良好發展勢頭；中方歡迎博雷利訪華，並同秦剛舉行高級別戰略對話，這有利於落實雙方領導人重要共識，為中歐關係發展與世界和平、穩定、繁榮注入新動力。汪文斌指，中歐是多極化世界的兩大力量、兩大市場、兩大文明，中歐關係具有全球影響和世界意義。
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