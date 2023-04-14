德外長貝爾伯克訪華 與秦剛主持中德外交對話

這是貝爾伯克上任以來首次訪華，她將訪問天津和北京，表示此行的主要任務是提醒中國有責任以其影響力推動俄羅斯停止入侵烏克蘭，並強調不接受單方面改變台海現狀，稱這是歐洲共同立場。
她說，歐洲視中國為合作夥伴、競爭對手與體制性對手的觀點，是歐洲政策的指南針。德媒日前報道，貝爾伯克訪華的一個重點議題，將是德國政府尚未公佈的中國戰略。這份戰略由德國外交部負責制定起草，據悉會調整對中關係，並且顧及中國日益增長的影響力。
歐盟外交與安全政策高級代表博雷利原定同期訪華，但由於對新冠病毒檢測呈陽性，需要押後行程。
中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍昨天抵港，開展為期6日的考察，是港澳辦「升格」回歸中央直屬之後，首次有港澳辦主任南下考察。夏寶龍抵達機場後向現場記者打招呼說：「大家好！」其後分別...
2023-04-14
國家主席習近平近日先後到湛江、茂名、廣州等地調研。他昨聽取廣東省委和省政府工作匯報後，指出粵港澳大灣區在全國新發展格局中，具有重要戰略地位，廣東要認真貫徹黨中央決策部署，將粵港澳大灣區建設放在重中之重...
2023-04-14
全球首富馬斯克早前與一群專家聯署公開信，呼籲暫停研發比GPT-4更強大的AI（人工智能）系統至少6個月，稱其「對社會和人類構成潛在風險」。不過美媒報道，馬斯克採購了上萬個功能強大、價值不菲的運算處理器...
2023-04-14
新地旗下大埔白石角University Hill積極部署推售，項目昨日上載樓書，單位面積由206方呎起，今日將開放示範單位供傳媒參觀。新地代理總經理胡致遠表示，項目昨日正式上載樓書，項目由5座大樓組成...
2023-04-14
美國聯儲局的議息記錄顯示，官員預計美國銀行危機或引致美國經濟在今年稍後溫和衰退，隔晚美股3大指數均微跌。受外圍影響，恒指開市即失守2萬關，曾跌424點低見19885點，其後在科網股跌幅收窄及生科股支持...
2023-04-14
拉素的塞爾維亞中場米連高域沙域近期着火，連續兩輪意甲有士哥領軍穩居聯賽次席，據報更吸引到阿仙奴出價4000萬歐羅（約1億4400萬港元）收購。米連高域沙域為爭取轉會籌碼，以及離開前助藍鷹取得前4歐聯席...
2023-04-14
MIRROR隊長Lokman（楊樂文）在杜琪峯監製、鄭保瑞執導及影帝林家棟主演的MakerVille頭炮電影《命案》中，飾演暗黑茶餐廳太子爺，殘樣躁狂兼嗜血，成套戲keep住目露凶光又要爆粗，為瞪大眼...
2023-04-14
日本政府計劃在春夏之交排放經處理的福島核廢水，一般預料4月展開，鄰國包括中國、南韓等表示擔憂，極度關注核廢水入海之後將對海洋生態造成甚麼影響。港府官員昨天重申，會加強管制日本進口食品，並考慮禁止部份特...
2023-04-14
昨晚谷草舉行九場賽事，唯一錦標是五陵會鑽禧挑戰盃，結果由「亞洲籐王」捧走，鞍上人田泰安另贏「自然力量」，此外還取得三亞一季，並於第八場後提前成為騎師王。練馬師王方面，韋達憑「樂加福」和「量化歡騰」起孖...
2023-04-13