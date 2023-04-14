德外長貝爾伯克訪華 與秦剛主持中德外交對話

德國外長貝爾伯克（見圖）於周四至周六訪華，將與國務委員兼外長秦剛共同主持第六輪中德外交與安全戰略對話，亦會與中共中央外事辦主任王毅會面。貝爾伯克出發前表示，將提出台灣及俄烏等問題。



這是貝爾伯克上任以來首次訪華，她將訪問天津和北京，表示此行的主要任務是提醒中國有責任以其影響力推動俄羅斯停止入侵烏克蘭，並強調不接受單方面改變台海現狀，稱這是歐洲共同立場。



她說，歐洲視中國為合作夥伴、競爭對手與體制性對手的觀點，是歐洲政策的指南針。德媒日前報道，貝爾伯克訪華的一個重點議題，將是德國政府尚未公佈的中國戰略。這份戰略由德國外交部負責制定起草，據悉會調整對中關係，並且顧及中國日益增長的影響力。



歐盟外交與安全政策高級代表博雷利原定同期訪華，但由於對新冠病毒檢測呈陽性，需要押後行程。