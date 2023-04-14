韓正會見英特爾首席執行官 歡迎來華「深耕」

國家副主席韓正周三會見到訪的美國英特爾首席執行官格爾辛格（見圖）。韓正歡迎英特爾深耕中國，又重申中國堅持改革開放的基本國策。格爾辛格則表示，英特爾看好中國市場前景，將加強與中國的合作。



韓正在會面中指出，經濟全球化是不可阻擋的歷史潮流，跨國公司作為不可或缺的重要推動力量，要克服困難與挑戰，促進全球經貿和產業更好合作，歡迎英特爾深耕中國，為促進中美經貿合作、維護全球產業鏈供應鏈穩定作出貢獻。



韓正又重申，中國始終堅持改革開放的基本國策，對外開放的大門只會愈開愈大，將不斷改善對外資企業的服務，努力營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，與各國企業分享中國發展新機遇。