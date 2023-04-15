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防長李尚福將訪俄4天

2023-04-15 列印
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國防部昨日宣佈，國務委員兼國防部長李尚福（見圖）將對俄羅斯作正式訪問，並將與俄軍領導人舉行會談。這將是李尚福上月獲任國防部長後，首次外訪。國防部昨日發表消息，應俄羅斯國防部長紹伊古邀請，李尚福將於本月16至19日到俄羅斯作正式訪問，期間李尚福將與俄軍領導人舉行會談，並參訪俄羅斯軍事院校。

此外，北約秘書長斯托爾滕貝格早前表示，面對中國構成的安全挑戰，北約必須深化同印太地區夥伴接觸，國防部表示，堅決反對北約介入亞太事務，批評北約刻意挑動矛盾分歧，製造地區緊張。
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