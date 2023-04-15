此外，北約秘書長斯托爾滕貝格早前表示，面對中國構成的安全挑戰，北約必須深化同印太地區夥伴接觸，國防部表示，堅決反對北約介入亞太事務，批評北約刻意挑動矛盾分歧，製造地區緊張。
防長李尚福將訪俄4天
此外，北約秘書長斯托爾滕貝格早前表示，面對中國構成的安全挑戰，北約必須深化同印太地區夥伴接觸，國防部表示，堅決反對北約介入亞太事務，批評北約刻意挑動矛盾分歧，製造地區緊張。
冀不同領袖思考自身角色 夏寶龍晤人大政協 籲愛國者支持政府
中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍昨天展開第二日在港考察行程，他到中聯辦跟港區全國人大代表及政協委員會面。全國人大常委李慧琼引述夏寶龍指，人大、政協都是堅定的愛國者，亦是治港者一部...
2023-04-15
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中巴簽署多項雙邊合作文件 習近平盧拉會談加深合作
國家主席習近平昨午會見訪華的巴西總統盧拉，在北京人民大會堂外，為盧拉舉行歡迎儀式，兩人之後舉行會談，並共晉晚餐。兩國簽署多項雙邊合作文件，習近平指出，雙方要深化務實合作。習近平昨午為盧拉舉行歡迎儀式後...
2023-04-15
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俄太空實景電影《挑戰》首映 普京：獨一無二
全球首部在太空實景拍攝的俄羅斯電影《挑戰》，早前在俄羅斯宇航日，於克里姆林宮舉行盛大首映禮，俄羅斯總統普京亦有出席首映。該片本月即將於多個國家公映。該片曾到國際太空站拍攝，普京讚揚「俄羅斯第一，世界影...
2023-04-15
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University Hill 示位首曝光
長假期過後，新盤積極部署，率先曝光示範單位，搶佔市場焦點。新地旗下大埔白石角University Hill加快銷售步伐，繼日前上載樓書後，昨日開放示範單位予傳媒參觀，該盤共607伙，料下周開價，最快月...
2023-04-15
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恒指全周升107點守2萬關 龍湖碧服漲逾16%冠藍籌
美國生產價格指數下滑，市場預料聯儲局加息周期或接近完結，隔晚美股3大指數齊升，但恒指昨日好淡爭持，早段曾升138點，其後倒跌47點，尾段收復失地，終收報20438點，升94點，國指收報6914點，升3...
2023-04-15
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護級聖手變陣登場 戰狐噬「月」
臨危受命接掌李斯特城領軍出戰餘下8輪英超的甸恩史密夫，今晚第一擊就要作客硬撼曼城，這名從未與隊內任何一位球員合作的教頭，矢言隊中有不少經驗和實力兼備的星將，有信心完成護級大業。與前帥羅渣士鬧翻的射手占...
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200好友出席生日派對 曾志偉 70歲大壽願望：健康開心
曾志偉昨天（14日）70歲生日，一班圈中好友在尖沙咀包場為志偉舉行盛大生日派對慶祝大壽。壽星曾志偉受訪時表示生日願望多年不變都是大家都身體健康和開心，觀眾開開心心睇節目，他會為大家做多些好節目。曾志偉...
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李純恩 - 不讓猴子偷桃｜好好過日子
林子大了鳥多，遊客多了甚麼人都有。前些日子警方抓了四個內地來的「遊客」，涉嫌搶劫。被搶的都是一些戴金鏈的阿伯，阿伯走在街上遇到講普通話的女子搭訕，不知是產生了好感，還是聽不清楚對方說甚麼，反正愈湊愈近...
2023-04-15
- 張諾 - 月山春日菜單｜任意行
- 林月庭 - 《圍盧豐咪》｜甘美人生
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仲達 - 二話不說 坐位望贏｜頭號目標
剛周三「安遇」反勝「幸福至上」，有人認為是因後駒讓多了五磅，惟個人事後檢討，因蘇兆輝試過兩仗策騎「安遇」自行領放取得1W1Q，令我忘了此駒以往表現最勁時，根本是有遮擋地跟前！畢竟在現役馬中，可全程望空...
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