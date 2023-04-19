醫護病患爬窗危站冷氣機待救 北京醫院大火最少21死

北京豐台區長峰醫院住院部昨日中午發生火警（見圖），截至昨晚，官方通報已造成21人死亡。起火原因仍在調查。據了解，出事的醫院是專治血管瘤的專業醫院，大部份死者是留院病人，起火後吸入濃煙窒息。

微博流傳的視頻顯示，起火後，大樓中冒出濃煙。有人從窗戶爬出，抓着牀單往下跳到雨棚上。包括醫生在內，多人躲在外牆冷氣機上等候救援。大批醫療人員協助患者疏散到室外，有白髮老人拖着「鹽水機」狼狽離開。



《北京日報》報道，昨午12時57分，豐台區消防接報，長峰醫院住院部東樓發生火警。消防、公安、衞健、應急等部門趕赴現場。下午1時33分，明火撲滅。下午3時30分，救援工作結束，共疏散轉移患者71人。截至晚上6時，經轉院救治無效，死亡21人。