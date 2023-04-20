爆凱特梅根積怨爆發 英女皇逝世成導火線

英女皇伊利沙伯二世去年9月在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡駕崩，哈里王子和妻子梅根當時恰巧身在英國，卻在女皇辭世5個小時後才趕到。皇室傳記作家新書爆料，英女皇病危時，哈里堅持帶梅根同行，不惜為此與家人爭吵，也因此沒能和兄長威廉等皇室成員一起搭專機前往，結果來不及和祖母告別。



新書披露，當時查理斯下令，要威廉和哈里都別帶另一半去蘇格蘭，因為她們「不適合」出現在臨終的女皇面前。然而，凱特平時和女皇很親密，因此她很想搭機到巴爾莫勒爾堡去見女皇最後一面，但卻沒能如願。凱特認為無法見女皇最後一面都是因為梅根，令本來就不和的凱特和梅根關係惡化到極點。