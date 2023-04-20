阿萊格雷指勝選後 巴拉圭將改與北京建交

台北邦交國之一、南美洲國家巴拉圭將在月底舉行總統大選，在野黨候選人阿萊格雷表示，勝選後要與北京建交，重申從台北的邦交關係中未獲得足夠利益。



阿萊格雷日前接受路透社專訪時表示，在與台北的邦交關係中未得足夠利益，表明一旦勝選，將改與北京建交。阿萊格雷早前亦曾表示，與台灣的關係，影響巴拉圭向中國出口大豆和牛肉。目前阿萊格雷與巴拉圭執政黨候選人在民調上不相上下，雙方爭持激烈。



台灣的外事部門昨日表示，與巴拉圭朝野各政黨保持密切的聯繫與互動，有信心不論哪一個政黨的候選人當選，都會持續與巴拉圭的新政府攜手合作。發言人又強調，與巴拉圭的關係深遠友好，近年來雙方經貿關係穩定增長，雙邊合作計劃成果豐碩，獲得肯定。