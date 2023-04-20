蘇丹內亂持續 日本自衞隊撤走當地公民

蘇丹衝突持續，連日戰鬥增至最少270人死亡，超過2600人受傷。政府軍和叛軍「快速支援部隊」（RSF），雙方原本同意由當地周二晚起停火24小時，但首都喀土穆多處繼續傳出槍聲和爆炸聲，雙方都互相指責對方首先違反停火協議。



衝突令蘇丹民不聊生，在喀土穆，不少居民湧到數個社區內唯一仍開門營業的麵包店買糧食。受衝突影響，多地停水停電，大多店鋪無法做生意。此外，日本政府昨日宣佈，準備派自衞隊飛機撤走在蘇丹的日本公民。當局指，截至昨日，約有60名日本公民身處蘇丹，日本政府成功聯繫當地所有日本公民，當中無人受傷。