衝突令蘇丹民不聊生，在喀土穆，不少居民湧到數個社區內唯一仍開門營業的麵包店買糧食。受衝突影響，多地停水停電，大多店鋪無法做生意。此外，日本政府昨日宣佈，準備派自衞隊飛機撤走在蘇丹的日本公民。當局指，截至昨日，約有60名日本公民身處蘇丹，日本政府成功聯繫當地所有日本公民，當中無人受傷。
蘇丹內亂持續 日本自衞隊撤走當地公民
衝突令蘇丹民不聊生，在喀土穆，不少居民湧到數個社區內唯一仍開門營業的麵包店買糧食。受衝突影響，多地停水停電，大多店鋪無法做生意。此外，日本政府昨日宣佈，準備派自衞隊飛機撤走在蘇丹的日本公民。當局指，截至昨日，約有60名日本公民身處蘇丹，日本政府成功聯繫當地所有日本公民，當中無人受傷。
精選10大郊遊野餐好去處
假日想帶孩子到郊外走走，遠離繁囂，一同享受久違了的大自然，卻不知到去哪裡好？不妨參考下列的野餐郊遊好去處，與孩子坐在綠綠油油的草地上，看著一望無際的藍天白雲，實在是人生一大樂事！ 詳情：https:/...
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院長等12人被捕 北京長峰醫院大火奪29命
北京長峰醫院前日中午發生火警，至少29人死亡，當局拘捕12人，包括醫院院長。當局表示，當時醫院住院部內部施工，產生火花，引燃揮發物導致火災，強調會徹查事件。火警周二中午近1時發生，但內媒當晚約9時才報...
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與ChatGPT打對台 馬斯克推TruthGPT
億萬富豪、Tesla創辦人馬斯克受訪時透露，他將開發一個名為「TruthGPT」的人工智能（AI）平台，被視為正式挑戰OpenAI的「ChatGPT」。OpenAI去年11月推出聊天機械人「ChatG...
2023-04-19
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University Hill低開 437萬入場
新地旗下大埔白石角University Hill昨日開價，首批推出123伙，折實平均呎價16288元，較去年5月推出的第1期Silicon Hill首批單位，相隔1年低近7%，折實入場費約437萬，項...
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長和擬售意電訊業務6成股權
長和（001）據報擬向私募股權公司出售意大利電訊網絡基建組合60%股權，作價30億歐羅（約258.5億港元）。據彭博報道指，長和意大利電訊業務的工會上月底引述公司透露，計劃出售批發網絡資產6成股權，予...
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葡語幫夾擊西維爾 「曼」馬奔騰
曼聯貴價新兵安東尼馬菲奧斯上場英超終踢出身價，攻入1球兼助攻客串左閘的達洛治士哥，之後他倆有默契地握手慶祝，後者亦直言2人關係密切。今晚歐霸8強次回合，這對葡語幫勢率紅魔作客左右夾擊挫西維爾，殺入4強...
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慨歎新一代歌手未「足月」渣到嚇親 周啟生勸姜濤搵好老師
學唱歌：可以搵我縱橫香港樂壇49年的音樂人周啟生，將於本周六（22日）舉行《管弦樂與怒音樂會》，擁有大量經典好歌的他慨歎新一代歌手都未「足月」，更肉赤有潛質的姜濤還未裝備好就被捧到上天。如有機會，他會...
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辛正兒 - 再講規劃檢討好無謂 快搞好啟德接駁交通｜社論
行會召集人、新民黨議員葉劉淑儀為一眾落戶啟德發展區的業主伸冤，他們以三萬多元一呎購入單位，不見政府兌現規劃中的環保交通系統，居民要步行、踩單車或坐巴士，去屯馬線兩個港鐵站，「依家冇（東九龍高架捷運系統...
2023-04-20
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呂健威起孖捧盃封王
昨晚谷戰呂健威憑「高明駿將」和「旅英福星」梅開二度，後駒奪得香港欖球總會盃，呂健威則成為練馬師王。至於何澤堯和潘頓都起孖，最終前者以四分後來居上，成為騎師王。其餘黎昭昇憑「怡勁力」和「陸知」包辦第七口...
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