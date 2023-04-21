躁漢園內滋擾終身禁入滬迪士尼

近日網上流傳一段影片顯示，一名男子在上海迪士尼樂園的非吸煙區內抽煙，被工作人員提醒後該男子突然發怒，指控工作人員「態度不好」，要求她道歉。女工作人員被罵哭，向男子道歉後離開，惟該男子依然窮追不捨。警方隨後到場處理事件，男子卻突然倒在地上「躺平」。



網傳上海迪士尼賠償了涉事男子250元代金券，當日下午的彩色慶典亦因此取消。但上海迪士尼回應指，賠償代金券的消息不實，園方並未給出賠償，同時表示涉事男子將被永久禁止再次進入上海迪士尼度假區，相關行為已交由公安部門進一步調查。