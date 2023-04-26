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中國深空探測「六戰六捷」 嫦娥六號明年5月實現月背採樣

2023-04-26 列印
■「嫦娥六號」將在2024年發射，並實現月背採樣。
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2023年「中國航天日」第一屆深空探測（天都）國際會議，周二至周三在安徽合肥舉行。中國深空探測重大專項總設計師吳艷華昨在會上透露，中國「嫦娥六號」月球探測飛船計劃明年5月發射。

吳艷華表示，過去近20年間，中國月球探測工程實現「六戰六捷」，圓滿完成「繞落回」三步走戰略目標。中國將在2024年前後發射「鵲橋二號」中繼星和「嫦娥六號」探測器，實現月背採樣返回，計劃時間是2024年5月，另外2026年前後發射「嫦娥七號」，實現月球南極資源勘查；2028年前後發射「嫦娥八號」，和「嫦娥七號」一起構成國際月球科研站基本型。
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