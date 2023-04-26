中國深空探測「六戰六捷」 嫦娥六號明年5月實現月背採樣

一名大膽電單車司機僅持學牌，昨早繁忙時間疑違規駛上屬快速公路的干諾道西天橋，失控撞向旅遊巴，結果遭車輛輾過，當場死亡；不顧而去的旅巴司機其後被捕。汽車會提醒，「學牌」司機要循規蹈矩，若駛上快速公路是陷...

2023-04-26