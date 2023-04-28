阿根廷用人民幣結算中國進口商品

阿根廷經濟部長馬薩周三宣佈，阿根廷將以人民幣（見圖）取代美元，來支付中國進口商品，以增強外匯儲備及雙邊貿易。今次是繼巴西後再有拉美國家宣佈與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，改以本幣進行貿易結算。



阿根廷4月用人民幣支付價值相當於約10億美元的中國進口商品，預計從5月起，阿根廷會用人民幣支付價值相當於7.9億美元的中國進口商品。馬薩指出，以人民幣支付的決定，將改善阿根廷淨儲備的前景，也可以加快阿根廷未來幾個月的中國商品進口節奏，相關授權的效率將更高。



阿根廷央行在今年1月時表示，阿根廷和中國已正式擴大貨幣互換協議，此舉將強化阿根廷已有1300億元人民幣的外匯儲備，並激活350億元人民幣可支配額度。