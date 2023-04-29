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美軍機飛越台海上空 解放軍嚴密警戒

2023-04-29 列印
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美國海軍一架P-8A海神式巡邏偵察機，昨日飛越台海上空的國際空域。第7艦隊發聲明表示，美國依據國際法在台灣海峽內運作，藉此維護所有國家的航行權利和自由，並指派機飛越台海，展現了美國對自由開放印度太平洋地區的承諾。
  東部戰區新聞發言人表示，解放軍東部戰區組織戰機對美機全程跟監，嚴密防範警戒，強調近期美艦機頻頻實施挑釁行徑，充份證明美是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。

此外，正在訪台的法國參議院副議長李察，昨早會晤台灣領導人蔡英文後，亦提及法國軍艦曾穿越台海，但沒透露具體時間。法國海軍早前指，「牧月號」護衞艦本月初曾穿越台灣海峽，當時解放軍正在台灣周邊軍演。
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