黃金周景點逼爆 旅客黃山公廁過夜

本周是內地放寬防疫政策後首個五一假期，當局預計會有2.4億人次出遊。連日來國內多處熱門景點都人山人海，酒店及交通工具均爆滿。在黃山有遊客因無法下山，要在山上宿一宵，更甚者要擠在廁所內過夜。遊客逼爆敦煌更導致「塞駱駝」情況，景區因此在沙漠上設立了「駱駝紅綠燈」。



山東泰山同樣擠得水洩不通，有人為了看日出，開車上山下山共用了18個小時。在甘肅敦煌，騎駱駝是當地其中一項遊客活動。當地有多達2400隻駱駝供遊客，遊客蜂擁到來令沙漠出現「塞駱駝」景象。內媒報道指，為紓緩情況，景區已設立一個由駱駝做圖案的紅綠燈，以維持交通秩序，「駱駝紅綠燈」更成為一個新的打卡點。