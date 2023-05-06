韓正倫敦晚宴致辭促英積極合作

英皇查理斯三世將於今日舉行加冕儀式，各國元首及官員出席，已抵倫敦的國家副主席韓正出席中英工商界友好人士歡迎晚宴致辭時表示，中方視英國為戰略夥伴，希望英方實施積極的對華政策，強調中英合作必將迎來更好發展前景。



韓正表示，中方希望英方實施積極的對華政策，為中國企業赴英投資創造開放、公平、非歧視的營商環境，並願與英方加強在國際事務中的溝通協調，為維護世界和平安全、應對氣候變化、保護生物多樣性等全球事業作出積極貢獻。

韓正將以國家主席習近平特別代表身份，出席英皇查理斯三世的加冕儀式。他亦會應葡萄牙及荷蘭政府邀請，在下周日至周五訪問兩國。