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中國5軍艦穿越日本海

2023-05-10 列印
■日本軍方拍攝的中國「拉薩」號萬噸級驅逐艦。
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日本防衞省統合幕僚監部周一發佈「中國海軍艦艇動向」通報，顯示上周五晚8時至上周六凌晨零時左右，中國海軍5艘船艦在宗谷海峽附近向東北方航行。

上周五晚8時左右，中國海軍導彈驅逐艦「貴陽」號、「齊齊哈爾」號，以及綜合補給艦「太湖」號穿越日本海航行。至上周六凌晨零時左右，中國海軍055型驅逐艦「拉薩」號及導彈護衞艦「棗莊」號，沿宗谷海峽，穿越日本海進入鄂霍次克海活動。

日本海上自衞隊出動第一導彈艇隊所屬的「若鷹」號，以及第二航空群所屬的「P-3C獵戶座」反潛偵察機，進行警戒監視和情報收集。
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