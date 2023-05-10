中國5軍艦穿越日本海

第五場四班一二○○米泥地。「名門望族」為上季的巴西自購馬，來港前在當地雖也曾贏過泥地短途賽，但只是其首捷，反而之後兩勝都是跑草地的千五及千六米，尤其最後一仗獎金較高的表列賽為千六米，所以一直予人是草地...

2023-05-10