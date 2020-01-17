中方：完全可透過對話磋商 ﻿特朗普：﻿﻿第二階段協議後撤關稅﻿

中美昨日正式簽署首階段貿易協議，美國總統特朗普與中國副總理劉鶴出席儀式，兩人互相握手，分別在協議文本上簽字。美國總統特朗普強調，一旦完成第二階段的談判，將取消所有對中國加徵的關稅。劉鶴則在儀式上讀出中國國家主席習近平的信件，指中美雙方完全可通過對話磋商，有效解決問題。



特朗普在簽署協議前發表講話，歷時逾半小時。他形容，中美達成歷史性協議，糾正過往的錯誤，為美國工人、農民及家庭帶來經濟平等及安全，又感謝習近平的合作，令雙方達成互惠貿易協議。特朗普表示，不久將會訪華，又認為不會開展第三階段貿易談判，一旦完成第二階段談判，將取消所有對華加徵的關稅。



劉鶴引述習近平指，協議說明中美雙方完全可以在平等及互相尊重的基礎上，通過對話磋商，找到辦法妥善處理及有效解決問題，下一步雙方要落實協議，推動中美經貿合作取得更大取展。習近平又指，希望美方本着協議精神，公平對待中國企業的正常貿易及投資活動，支持兩國企業、科研機構及學校等開展合作，促進中美互信。



根據協議，中國在未來兩年將會增加購買二千億美元的美國商品和服務，其中包括四百億的美國農產品，但中方將會根據市場情況購買有關農產品。美國則停止開徵新關稅，但將會維持對三千六百億美元中國貨的加徵關稅；同時中國也將維持對一千億美元美國貨加徵的反制關稅。



有分析認為，許多重要的議題，例如中國政府對企業的補貼、強制性的技術轉移等等，首階段協議都沒有觸及，意味着下一輪談判將會更加艱難。此外，美國副總統彭斯接受美國傳媒訪問時透露，第二階段談判已開始。



