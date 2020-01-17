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央視主持人趙忠祥 病逝北京享年78歲

2020-01-17 列印
　　央視著名主持人趙忠祥，昨早七時半因患癌症擴散，搶救無效，在北京世紀壇醫院離世，享年七十八歲。趙忠祥生於一九四二年一月十六日，一九五九年進入中央電視台的前身「北京電視台」擔任播音員，成為內地首位男播音員。一九七九年，他曾跟隨鄧小平訪美，並採訪過美國總統卡達。趙忠祥也曾主持春晚十多次，在央視工作了整整五十五年。

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