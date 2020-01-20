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中國女兵酷似迪麗熱巴 面容姣好成績優秀

2020-01-20 列印
　　新疆一名女解放軍因五官精緻，近日在網絡爆紅，被稱為「軍營版迪麗熱巴」。

　　令人驚歎的是，她除擁有姣好面容外，她投擲的手榴彈更遠達四十一米，遠超過女兵的二十米標準；而新兵結業考核中，她更以基礎科目全優的成績通過考核。

　　據內媒報道，該名女兵叫布再娜甫，是新疆牧民家庭長大的維吾爾族女孩。

  去年十二月毅然報名參軍，獲得家人支持。她的爺爺更指布再娜甫是他們家的驕傲。

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