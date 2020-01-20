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綁真豬試玩笨豬跳 重慶景區被轟虐畜

2020-01-20 列印
　　重慶一景區周六為慶祝開業，將一頭重一百五十斤的真豬繫上安全帶，從六十八米高台推下試玩笨豬跳慶祝開業。

　　片段可見數名工作人員將一頭豬五花大綁及繫上安全帶，之後就將牠從六十八米高台上推下去，試玩笨豬跳。

　　據內媒指，工作人員稱是為迎接鼠年，所以舉辦了這個活動。

　　片段引發熱議，大部份人都表示反感，及質疑景區活動是虐待動物譁眾取寵，更留言怒斥：「豬做錯了甚麼」？

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