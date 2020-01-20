綁真豬試玩笨豬跳 重慶景區被轟虐畜

片段可見數名工作人員將一頭豬五花大綁及繫上安全帶，之後就將牠從六十八米高台上推下去，試玩笨豬跳。
據內媒指，工作人員稱是為迎接鼠年，所以舉辦了這個活動。
片段引發熱議，大部份人都表示反感，及質疑景區活動是虐待動物譁眾取寵，更留言怒斥：「豬做錯了甚麼」？
經濟低迷，加上受反修例風波影響，不少商店關門，多區湧現吉舖，夾公仔店應運而生，以快閃經營搵快錢，單在旺角一間潮流商場，夾公仔店成行成市，一共有十五間，本報向相關部門查詢，發現絕大部份店名均不在已獲發牌...
2020-01-20
新疆一名女解放軍因五官精緻，近日在網絡爆紅，被稱為「軍營版迪麗熱巴」。 令人驚歎的是，她除擁有姣好面容外，她投擲的手榴彈更遠達四十一米，遠超過女兵的二十米標準；而新兵結業考核中，她更以基礎科目全優的成績通過考核。 據內媒報道，該名女兵叫布再娜甫，是新疆牧民家庭長大的維吾爾族女孩。 去年十二月毅然報名參軍，獲得家人支持。她的爺爺更指布再娜甫是他們家的驕傲。
2020-01-20
英國白金漢宮周六晚發表聲明，宣佈哈里王子及其夫人梅根將不再使用「殿下」頭銜，也不再領取用來履行職務的公帑；亦不再代表皇室履行皇室職務。這項新安排將於今春生效，而且他們將要歸還用於裝修浮若閣摩爾別墅（F...
2020-01-20
華翠園位於火炭半山，是次精選該屋苑一座洋房放盤，面積1692方呎，一屋雅致裝潢，配襯淺調家具，屋外連千呎私人花園，讓住客可打造悠閒愜意空間。 火炭半山穗禾路華翠園於1987年入伙，由32座組成，戶型包...
2020-01-18
中美上周成功簽署首階段貿易協議，加上內地去年經濟增長達標，港股挾好消息連漲七周，並於上周五重上二萬九收市。由於美股三大指數上周五齊升，夜期及港股ADR亦走高，市場人士預計，豬年最後一周，港股或會先升後...
2020-01-20
阿特蘭大上周五落實以一千二百萬歐羅（約一億港元），由森多利亞買斷借將杜雲沙柏達。為報知遇之恩，此子承諾今晚意甲助球隊延續主場強勢，在包尾大幡史帕爾身上全取三分，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。 （Now638、有線614、654、 無線myTV Super301台周二凌晨3:45直播） 阿特蘭大一八年夏天以一千四百萬歐羅借入森多利亞射手杜雲沙柏達兩季，上周五決定多付一千二百萬歐羅，提前買斷前者。 承諾以表現回報 這位哥倫比亞射手今季意甲上陣九次入六球，雖然過去三個月受傷患影響，直到本月初才復出，不過承諾今後不會令球迷失望︰「很高興球會對我充滿信心，我會為你們創出更多成就。」...
2020-01-20
農曆新年前想換手機，如不追求高效能，預算二千元左右，確有不少新機選擇，好像vivo在佳節前連推兩款親民的中階新作──V17及Y19，前者裝有48MP AI四鏡頭及32MP前置，後者則擁有6.53吋大芒...
2020-01-20
48歲林子博去年一波多折，4月時太太董燕君（Shirley）確診患上罕見的平滑肌肉瘤（腹腔）第四期，需要錢時卻被TVB請食「無情雞」，冇得撈兼要籌錢醫病，好徬徨，幸得古天樂等圈中人伸手援助度過經濟難關...
2020-01-20
武漢爆發的新型冠狀病毒，被內地網民冠以「愛國病毒」的熱血名字。他們根據官方及海外的資料顯示，有關案例和疑似個案只在武漢和國外出現，該病毒具有「只出國不出省」的智慧，讓人不禁讚歎上帝創造萬物的奇妙！ 雖然全國至今除了武漢外，其他地方並沒有疑似案例發生，但大家只要到內地微博、《今日頭條》和分享討論區看看，就知道，四川、湖北、湖南、上海以至深圳的重點醫院都做足戒備。被武漢市列為重點治病的金銀潭醫院，由於證實病毒有限度人傳人，所有醫護人員已全副重裝備處理疫情，全院病?超出負荷。網上更傳出有疑似病患者派藥後被要求在家隔離，全市防疫措施相當兒戲。 即使沒有新冠狀病毒，今年甲型流感的殺傷...
2020-01-20
總獎金高達二千萬美元的沙特盃將會在二月二十九日在位於維雅德的安都拉茲馬場舉行。 首屆沙特盃賽馬日的報名表已於日前出爐，共有至少三十二匹一級賽頭馬於名單上。焦點賽事沙特盃（千八米泥地）吸引四大洲共十六個國家超過六十位練馬師所訓練的逾一百四十匹馬匹報名，包括多項一級賽盟主Midnight Bisou、Maximum Security及育馬者盃經典大賽亞軍McKinzie等明星賽駒參戰。 同日還有另外七場賽事上演，戲碼十足，如總獎金為五十萬美元並專為四歲或以上馬匹而設的千八米泥地賽The Jockey Club Local Handicap、三歲或以上馬匹參加的千二米泥地賽維雅德...
2020-01-20