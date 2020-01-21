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內地影視寒冬持續 去年逾4000公司倒閉

2020-01-21 列印
　　中國影視業寒冬持續。自前年起受稅務風波影響，不但明星被要求「限薪」，連古裝劇都遭「限播」，加上大環境的經濟持續放緩，令影視業寒冬持續，影視公司爆倒閉潮。橫店紛紛推出免費開放攝影棚、提供優惠住宿的等方案，以求與大眾「同渡」寒冬。

　　據內媒引述數據顯示，截至二○一九年十二月二日，內地共有有多達四千三百四十六間影視公司和影視工作室注銷，其中三千三百一十三間公司及一千零三十三間工作室停業。這次倒閉潮以成立二年至五年的影視公司和工作室為主要受害群，分別佔倒閉總數的七成七和九成。

　　劇組的「消失」直接導致內地演員收入銳減，群演更首當其衝。橫店群演交流群的群主小兔表示，截至二○一九年十二月，橫店進駐的劇組比去年「縮水」超過三分之一。 群演收入由每月七八千跌至四五千元。



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