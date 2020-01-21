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日報新聞 > 中國

新疆喀什地區6.4級地震

2020-01-21 列印
　　昨日在新疆兩處地區均發生多次地震，喀什地區伽師縣於前晚發生黎克特制六點四級地震，造成至少一死二傷，而新疆克孜勒蘇州阿圖什市過去四十八小時內發生十四次黎克特制三至五級的地震；廣東亦罕有錄得地震，梅州市興寧市發生黎克特制三點七級地震，不過無人傷亡。

　　據內媒報道，喀什地區地震發生於前晚九時半，震央距伽師縣五十六公里，震源深度十六公里。據新華社的圖片所見，部份房屋的牆壁出現裂痕、牆身石屎剝落、圍牆倒塌等。內媒指，中國的應急管理部已連夜派出工作組，以指導救援救災工作。

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