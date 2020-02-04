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指禁中國人入境如屠殺猶太人 華駐以大使失言道歉

2020-02-04 列印
　　中國駐以色列大使館臨時代辦戴玉明(見圖)，將以色列因新型冠狀病毒疫情禁止中國公民入境，與二戰猶太人被大屠殺相提並論。中國大使館其後為其言論道歉。

　　今年是波蘭奧斯威辛納粹集中營解放七十五周年。戴玉明在中國大使館舉行記者會，以英語發言，指以色列限制或甚至禁止中國公民入境的錯誤，令他想到二戰猶太人被大屠殺這段黑暗日子，很多猶太人向其他國家求助，但僅得很少國家，包括中國打開大門。他要求以色列重新考慮有關禁令。中國大使館其後發聲明，強調無意將目前的情況同猶太人被大屠殺作比較，如果有人錯誤理解信息表示歉意。

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