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口罩廠員工：日做14小時累到哭

2020-02-07 列印
■河南省長垣縣口罩工廠不停趕工。新華社
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　　因武漢肺炎令口罩變「必需品」，中國各地口罩工廠日夜不停趕工，據中媒報道指，有工廠每天每人工作十四至十五小時，更有員工爆料有員工因壓力太大哭了，哭完就繼續幹。

　　綜合中媒報道，河南省長垣縣四十多家醫用防護用品生產企業目前全部復工。據澎湃新聞報道，華西衞材有限公司員工表示，由於工期比較緊，每天「基本工作十個小時以上，分白班夜班」，而飯都是送到樓下解決，員工一吃完後就要馬上上樓工作。據「網易新聞」報道，指有工廠中層幹部每天工作十四小時，累到哭，哭完繼續幹；更指有個別員工每日只睡四小時。

　　據報，中方官員本周一指，中國國內口罩企業產能目前恢復約六成，每天產量逾一千萬個口罩，預計二月底或能緩解口罩短缺狀態。



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