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睡前喝牛奶嗆到 李登輝急送院檢查

2020-02-10 列印
　　昨日台媒傳來現年已九十八歲高齡的李登輝於前日晚被牛奶嗆到，緊急送往台北榮總，雖然檢查後已無大礙。近來李登輝的健康備受關注，他鮮少露面，而對上一次公開留影已是蔡英文在九十八歲前夕探望他。

　　據報，事件是由於前總統李登輝，於八日晚間護理師幫他測完血糖血壓後，需喝牛奶補充營養時，不小心喝太快嗆到，引發咳嗽不止。據報，李登輝當下也說有點想吐，因此緊急送榮總檢查！

　　據李登輝幕僚事後表示，檢查結果正常，但擔心他發生吸入性肺炎，故醫師建議留院觀察。李登輝對上一次公開露面是於蔡英文的facebook上，據了解蔡英文當時親自到翠山莊祝壽，也為他帶來自己勝利的好消息。

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