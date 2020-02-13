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武漢兒童圖書內容 宣揚食果子貍惹關注

2020-02-13 列印
　　疫情在內地持續，日前有網民發現由武漢大學出版社出版的一本兒童圖書，內容居然宣揚果子貍是可食用一事，引起廣泛關注。對此，武漢大學出版社昨天就事件表態，指已第一時間通知全國各銷售網點全面下架該書，其他相關事宜正在繼續調查處理中。事源是有人發現武漢大學出版社出版的圖書《動物小百科》中，存在「可以吃果子貍」的表述。文中稱，「果子貍全身都是寶，它們的肉可以吃，是我國歷史悠久的『山珍』……」，事件在網上引起關注。

　　對此武漢大學出版社回應稱，其出版的《動物小百科》中存在着關於果子貍的不當表述，已第一時間通知全國各銷售網點全面下架該書，其他相關事宜正在繼續調查處理中。

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