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自行服雙黃連口服液 江蘇確診漢病情加重

2020-02-15 列印
　　藥不可以亂食。近日傳出服用中成藥雙黃連口服液卻導致病情加重的事件。中科院重申，口服液不是所有人合用。據報，江蘇連雲港市一名五十七歲男子，日前感到身體不適，持續自行服食雙黃連二日，病情沒有減輕，反而加重。直到第三日被送往醫院，確診患上新型冠狀病毒。目前在醫院隔離治療。中國科學院早前已表示，目前只是在藥理學實驗中發現雙黃連對新型冠狀病毒有「抑制」作用，但未經過臨牀驗證。中科院指雙黃連口服液是「清內熱」，不是所有人合用。

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