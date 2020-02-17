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﻿美軍艦通過台海峽 分析：應對中方對台施壓

2020-02-17 列印
■美國海軍第七艦隊罕有周六通過台灣海峽。網上圖片
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　　美國一艘軍艦於周六通過台灣海峽。美國海軍第七艦隊罕有於其官方社交媒體facebook上發佈，經過台灣海域的照片；而台灣國防部亦發佈，國防部對美軍一艘作戰艦經台灣海峽期間一直全程掌握。有台媒分析認為，美台此舉是應對中國對台灣加強施壓。中國國防部直至截稿為止，暫時未就事件回應。

　　根據台灣國防部周六晚的發佈，美軍一艘作戰艦今天上午由北向南航經台灣海峽，國防部全程掌握。文中指，美艦航行全程都被台軍掌握，請民眾放心。根據美國海軍第七艦隊於facebook上發佈，消息指部署日本橫須賀基地的神盾級導彈巡洋艦－錢瑟勒斯維爾號，於周六通過台灣海峽。

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