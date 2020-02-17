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太陽宮出席金正日冥壽 金正恩神隱22天首露面

2020-02-17 列印
　　周六是北韓已故領袖金正日七十八歲冥壽，路透社引述北韓官方朝中社報道，現任領袖金正恩到錦繡山太陽宮拜祭。這是金正恩相隔二十二天後，首次公開露面。他對上一次公開露面，是於一月二十五日參加農曆新年慶祝活動。

　　北韓的新型冠狀病毒肺炎疫情不明，至今並未證實有任何新冠肺炎的確診病例，但國營傳媒報道，有任何症狀者都必須接受三十天的隔離，所有政府機構和居住在北韓的外國人，都必須「無條件的」接受這項規定。北韓勞動新聞指，金正恩值最大喜慶節日光明星節之際，前往錦繡山太陽宮，向其父金正日立像鞠躬致敬，並向金正日及已故祖父金日成的銅像敬獻花籃。而隨後金正恩與一眾高官向銅像鞠躬後，就進入金正日安息的永生廳表示崇高致敬。



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