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穗推5G機械人量體溫 降低前線人員感染風險

2020-02-20 列印
　　新型肺炎疫情持續，現在民眾外出都使用「不親密」的舉動以降低感染風險。近日廣州有科企更推出5G機械人進行體溫檢查，不但可減少前線同事與出入員工的接觸機會，還可以發現沒有戴口罩的人，並對他們進行呼籲。

　　據內媒報道，廣州有公司近日推出名為「千巡警用巡邏機械人」的5G機械人，是廣州目前首款用於測體溫的巡邏機械人，可實現紅外線五米以內快速測量體溫，減輕人手防疫的壓力。與一般測體溫用機械人的分別是，這款機械人還可以辨識對方有沒有戴口罩！並發出聲音進行「溫馨小提示」，呼籲路人戴好口罩，注意個人衛生，不要前往人流密集場所等。據內媒引述高新興集團旗下高新興機械人公司總經理柏林介紹，只要路人體溫超過設定值，或有行人不戴口罩，機械人更會立即啟動報警系統！有效節省了人力，避免交叉感染。　　

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