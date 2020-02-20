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美將五內地官媒 列外國使團加強規管

2020-02-20 列印
　　美國國務院周二宣佈，將新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司，以及《人民日報》的美國總代理海天發展五家中國媒體企業，列為外國使團，並將它們加強規管。中國外交部敦促美方，停止採取損害中美互信與合作的錯誤舉措。

　　不具名美國國務院官員指，根據美國外國使團法（Foreign Missions Act），五家中國媒體企業將必須依循駐美國使館與領事館的類似規範，包括提供僱員名單與人事變動、註冊現有房地產，以及購買或租賃新房地產前，必須事先獲得批准。

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