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山東礦井塌陷 最少兩死兩失蹤

2020-02-24 列印
■發生事故的龍堌煤礦位於山東省菏澤市鉅野縣境內。網上圖片
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　　山東煤礦復產不足十多天又爆塌陷事故。上周六上午六時十七分當地公安接獲，一間能源公司旗下的礦井發生塌陷意外。據說，當時四名井下工作的工人被困，救援人員到場後救出一人，證實當場死亡。及後再發現另一名已死亡的被困工人，目前仍然有兩名工人失蹤。公司已啟動應急預案，正在全力救援被困人員。

　　據內媒報道，周六的早上六時十七分龍堌礦井發生衝擊地壓事故，四名於井下工作員工被困井下，其他人員已安全升井。新巨龍能源公司啟動應急預案，目前正在全力救援中。報道更指這次意外是龍堌煤礦，由於新冠肺炎疫情影響導致二月四日復產後，發生的第一宗意外，目前龍堌煤礦只復產十多日。
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