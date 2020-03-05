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英允華為參與5G建設 美再致函游說：不要採用

2020-03-05 列印
　　美國對中企的打壓持續。周二美國國會的二十名跨黨派參議員一同致函英國國會，要求重新考慮是否讓中國電訊設備商華為，參與當地5G網絡建設。是繼早前美國四十二名跨黨派眾議院議員發出聯署信後，又一聯署信。

　　這次聯署的二十名參議員包括：民主黨領袖舒默、共和黨的情報委員會主席伯爾等人。而信中指，華為對英國國家安全和隱私與經濟，均構成嚴重威脅，強烈敦促英議員重新考慮這個決定。

　　其實自英國政府一月宣佈，允許華為有限度參與5G網絡建設的消息，美方開始不斷游說英國不要採用華為5G設施的行動。

        　　據美國之音報道指出，美英兩國正準備就貿易協定進行談判。報道指。美英貿易協定是被英國視為脫歐後的最大激勵經濟的政策之一。

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