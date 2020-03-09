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杜月笙幼子杜維善去世

2020-03-09 列印
　　上海大亨杜月笙的幼子、著名收藏家杜維善，上周六中午因哮喘猝發心梗，送院急救，之後搶救不治，在加拿大溫哥華逝世，享年八十八歲。

　　杜維善一九三三年生於上海，父親杜月笙是早年上海青幫首領，在政、商、軍界都舉足輕重，母親姚玉蘭則是杜月笙第四房太太。杜月笙去世後，杜維善隨母親移居台灣，從事地質學研究，晚年定居加拿大溫哥華。

　　杜維善同樣是著名的收藏家，早期癡迷於數千種地質標本，後來嗜好古幣收藏，收藏過的錢幣有兩萬多枚，包由戰國秦半両、漢代五銖錢等，且著有《北齋五銖匯考》等學術論著，近年也出版了《杜維善口述歷史》等書籍。



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