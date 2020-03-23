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浙江台州落冰雹 居民以為天塌了

2020-03-23 列印
　　三月飛霜，浙江台州受強對流天氣影響，周日（二十二日）早上出現雷陣雨天氣，而局部地區更落冰雹！浙江前天下午起出現今年首場強對流天氣，杭州、紹興、寧波等地出現強降雨、強雷電，杭州西湖區、富陽、諸暨、柯橋、餘姚、北崙等地下了冰雹，局地出現八級以上的大風，雨勢最大每小時二十至三十毫米。昨早，強對流雲團在台州臨海一帶發展，七時多，臨海杜橋鎮下起冰雹，一顆顆冰珠看上去晶瑩剔透，直徑超過一厘米。此外，仙居城區，臨海南部，椒江北部等地都先後出現冰雹，直徑達一至二厘米。

　　磐安、仙居、天台亦發出冰雹橙色預警訊號，蘭溪發出雷電橙色預警訊號，臨安、桐廬、蕭山發出暴雨橙色預警訊號，東陽、衢州等四個縣市區發出了大風黃色預警訊號，建德、淳安發佈了暴雨黃色預警訊號，武義、仙居等十二個縣市區發佈了雷電黃色預警訊號，嵊州發佈了暴雨藍色預警訊號。

　　反常天氣事故上傳網絡，有當地居民笑言，早上被巨聲驚醒「以為天塌了」，指未見過如此大的雨點，查看後才知是落冰雹。

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