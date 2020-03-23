浙江台州落冰雹 居民以為天塌了

雖然全球化的理念在過去三四十年高速發展，可是近年一連串的金融和地緣政治危機，早已動搖各國政府的信任，而新冠肺炎病毒更直接刺激「去全球化」的實質行動。香港處於東西方政治經濟和文化的衝突夾縫，在未知疫情何時過去下，現在若不採取積極自救行動，還以為好快回復正常的人，可能要付出沉重代價。 當各國為了自保紛紛封關鎖國，並嚴厲禁止對外輸出防疫物品，中美和歐洲爭相研發疫苗自保，並以此作為競爭策略時，互信的關係便日趨薄弱。大家要留意中國在外交和輿論上的風向變化，除了否認是病毒源頭外，還將擴散責任指向美國和意大利等國家。這些舉措都想轉變內地民情的壓力，更有不懼怕被西方排斥孤立的準備，回復五六...

2020-03-23