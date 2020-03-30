  • 2020年3月30日 星期一
  • 21º
  • 94%
熱門： 新冠肺炎色魔檢疫令發燒袁國勇

日報新聞 > 中國

小童穿迷你防護衣 巧遇防疫員

2020-03-30 列印
小童穿迷你防護衣 巧遇防疫員
■一大一小防疫員，兩人巧遇四目交投，場面搞笑。網上圖片
Previous Next

　　新冠肺炎下，吉林長春近日出現一名身穿迷你防護衣的一歲男童，於火車站遊走時巧遇真防疫員，二人四目交投，場面搞笑。網民大呼「太有愛，萌化了！」。

　　據報，男童媽媽早前帶着兒子回上海打疫苗，因兒子不習慣戴口罩，便給他穿上迷你防護衣，誰知在火車站大廳巧遇真防疫工作人員，一大一小的「防疫工作人員」在大堂上互相對視。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd