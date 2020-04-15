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北韓又射疑似短程巡航導彈

2020-04-15 列印
　　綜合外媒報道，南韓合同參謀本部表示，北韓周二早上七時多發射多枚疑似從江原道文川地區朝向東部海域發射疑似短程巡航導彈的幾枚飛行器，並飛行了一百五十公里。

  南韓軍方還發現北韓空軍蘇愷系列戰機從江原道元山地區發射空對地火箭炮，均落入北韓和日本之間的海域。

　　直到截稿為止，日本共同社只引述韓軍聯合參謀本部消息，指朝方昨早上從東南部向日本海發射了多枚疑似短程巡航導彈的飛行物；中國外交部亦未見就事件回應；而韓軍方表示正持續監控後續發展，保持高度防備態勢；但就未見青瓦臺就事件表態。

  相對日韓冷淡的態度，美方回應迅速，首先美情報官員針對北韓今次試射進行更多分析，然後昨日上午十時許又派電子偵察機飛臨北韓上空，以監視相關情況。

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