北韓又射疑似短程巡航導彈

南韓軍方還發現北韓空軍蘇愷系列戰機從江原道元山地區發射空對地火箭炮，均落入北韓和日本之間的海域。
直到截稿為止，日本共同社只引述韓軍聯合參謀本部消息，指朝方昨早上從東南部向日本海發射了多枚疑似短程巡航導彈的飛行物；中國外交部亦未見就事件回應；而韓軍方表示正持續監控後續發展，保持高度防備態勢；但就未見青瓦臺就事件表態。
相對日韓冷淡的態度，美方回應迅速，首先美情報官員針對北韓今次試射進行更多分析，然後昨日上午十時許又派電子偵察機飛臨北韓上空，以監視相關情況。
現年六十一歲的莫華倫，早前曾赴美國及德國，之後在泰國確診新冠肺炎，他曾經發燒。據悉，他在上月十七日至本月十一日在泰國Bangplee醫院就醫，一度入住深切治療病房，並需要聞氧氣，其間曾接受藥物kale...
2020-04-15
全球疫情持續，而早前英國更傳出5G會影響身體健康導致容易染上肺炎的陰謀論，更發生燒毀發訊塔的情況，令英國推行5G網絡建設蒙上陰影。加上英國首相約翰遜入院，近月有消息指，由於疫情影響經濟，英方或重新考慮5G合作夥伴。 中國電訊商華為英國發信回應，英政府如因無證據的指責，而將華為從英國5G網絡建設中排除，將不利於英國發展。華為更表示將在英建三新倉，保供應鏈。 據外媒指華為於公開信中表示，由於英國疫情爆發後，民眾的生活方式改變對電訊系統帶來壓力，移動數據使用量大增逾百分之五十。華為目前與四家英國電訊公司合作，以確保網絡服務正常。另，華為將在英國建立三個新倉庫，以保障供應鏈。 據英...
2020-04-15
烏克蘭除了面對疫情持續延燒，同時切爾諾貝爾核電站禁區的森林大火仍然燃燒中。直至周一（十三日）為止，火勢已蔓延至禁區內儲存輻射物的地點約二公里處。目前已有三百多名消防員和六架飛機投入滅火行動，不過火勢尚未得到控制。外界憂慮，大火燒毀被輻射污染物會對當地民眾造成健康風險。 據報，目前消防員正在加緊灌救，並清除核電廠石棺外的樹木，以防火勢繼續蔓延。當局指強風導致火勢迅速蔓延。當局又強調，有關核輻射水平未有超標，警方已拘捕了一名涉嫌在核電廠禁區附近縱火的男子。早前烏克蘭環保監測機構表示，當地的輻射指數已經超標，中心點更一度超標十六倍。 雖然當局否認被大火吞噬的部份範圍輻射水平有所上...
2020-04-15
元朗和生圍大型洋房屋苑加州花園，是次走訪該屋苑其中一座向正南的花園洋房，面積1198方呎，3房1套間隔，大廳外連私人花園，園內有流水水池等，閒時可聽到不少鳥鳴叫聲，是不少生活節奏急促的都市人安居之所。...
2020-04-15
市場繼續憧憬疫情緩和，外圍股市氣氛好轉，即使有大企業首季業績欠佳，美股杜指早段仍升逾500點。杜指曾升578點，見23969點，升幅達2.5%，直逼二萬四大關。標普500指數及納斯達克指數，早段亦分別...
2020-04-15
祖雲達斯球星C朗拿度周一在社交平台分享家中操練趣事，最後把亂入的龍鳳胎子女當啞鈴舉起，皆大歡喜。同時，這名葡萄牙隊長早前還引領一眾國腳捐款抗疫，難怪網民大讚他是好爸爸，也是好球員。 新冠肺炎疫情持續，C朗目前仍留在家鄉馬德拉島，周一在社交媒體分享短片，可見此子做仰卧起坐期間，遭一對兩歲龍鳳胎馬迪奧和馬莉亞亂入拍打其頭部。最後，這名三十五歲射手決定進行親子操，把他們當作啞鈴輪流舉起，寓練習於親子。 好爸爸行善積德 葡萄牙國家隊早前自發成立基金籌得四百七十萬歐羅（約三千九百萬港元），幫助業餘球隊渡過疫情，善款中包括眾國腳捐出躋身二○歐洲國家盃決賽周的五成花紅，曼城中場貝...
2020-04-15
有說音樂是世界的共同語言，能療瘉人心。大抵如是，年輕的鋼琴家張緯晴（Rachel）彈奏時，總能接通作曲家的情感與故事，並傳遞予聽眾。 在香港這片彈丸之地，不能單靠演奏賴以維生，對音樂的追求可謂...
2020-04-15
現年53歲、曾執導《艋舺》和《軍中樂園》等電影的著名台灣導演鈕承澤，上年初在台北被起訴性侵電影《跑馬》劇組女工作人員，當地法院昨日宣判鈕承澤強制性交罪一審罪成，判處4年有期徒刑。法官更指鈕承澤被揭犯案...
2020-04-15
本港新冠肺炎疫情有趨向緩和之勢，由本月九日起再沒有出現本地感染病例，而過去三日都是個位確診數字，而且大部份患者均有外遊記錄，很大程度上反映本地疫情已穩定下來。雖然大家仍須審慎，以防病毒反撲，但現在是好時機，籌劃疫後的正常生活，其中恢復各行業運作，至為重要。 經過三個多月的疫情蹂躪，多個行業飽受衝擊，部份重災行業要減薪、裁員，甚至暫停營業。隨著患者人數減少，市面陸續回復生氣，雖然未知疫情何時消失，但各行各業應做好預備，務求收復失地，首先要做的，是讓更多員工復工。例如物流業，受累於環球疫情和各國封關措施，貨運量大跌，業務受到衝擊，但隨著中港疫情有退潮跡象，應重新部署人力，以擴大...
2020-04-15
曾在《星島馬訊》的專欄提過，選馬有時會遇上主觀判斷和客觀事實的矛盾，剛周日賽事又出現一新例。 「哈蝦王旺」上仗在464場次谷草一千米跑第四，事後除了證明賽事水準極高之外，在「濃有」升班再出都只僅敗之後，已確認在464場次當日走三疊應是不利，換言之，「哈蝦王旺」是蝕了偏差的高水準賽事出品，乃客觀事實。然而，此駒並無田草根據，而且周日一戰排三檔，若要稍留取遮擋的話，隨時全程走不利跑線，加上賽前操練不算積極，主觀判斷不似搏殺格，所以最終並無揀選。結果大家都知道了，「哈蝦王旺」陣上際遇比預期好，終於爆出冷W。 對與錯，雖然不能以單一例子一錘定音，但再三證明，實力馬若只因一些不確定的...
2020-04-15