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台小燈泡案兇手 終審避過死刑

2020-04-17 列印
　　台灣四年前的「小燈泡命案」轟動一時，兇手王景玉在一、二審被裁定罹患思覺失調症，判無期徒刑。「小燈泡」媽媽王婉諭多番上訴要求判死，終於周三被最高等法院駁回並維持原判，並宣佈全案審結。王媽媽則對判決結果感到遺憾。

　　案件發生於二○一六年三月二十八日，兇手購買菜刀後，在台北市隨機尋找目標去殺害。年僅三歲的「小燈泡」與媽媽剛好經過現場，王立刻上前猛砍「小燈泡」二十三刀，她當場斷頭死亡。

　　士林地方法院一審曾認為，被告再犯風險高，但由於聯合國公約規定，不得對精神障礙人士判死，依照成年人故意對兒童觸犯殺人罪，一七年則判被告無期徒刑。然後「小燈泡」的父母就展開了多年的上訴，以求被告判死。最高法院昨日駁回，判處無期徒刑，並指全案就此結案。

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