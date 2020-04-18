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台夫妻散步遭狠砍 吸毒男辯稱認錯人

2020-04-18 列印
　　近年隨機斬人和殺人事件屢屢發生。據台媒報道，昨日清晨新北市汐止發生一起隨機砍人事件。

　　報道指一對劉姓夫妻出門散步期間，遭一男子持刀狠砍，幸好附近民眾合力壓制並報警。

　　據台灣報章報道，昨日清晨汐止有一劉姓男子與洪姓妻子出門晨運時，於樟樹一路遭持麵包刀的闕姓男子從後方狠砍。事件造成劉男多處受傷，警方到場後發現，劉闕二人都有受傷，故將二人送院治理。

　　報道指，劉男經治療後則是沒有大礙，也暫時未向闕男提告傷害。警方了解，闕男有吸毒習慣，闕男自稱這次事件是在吸食強力膠後神智不清，誤認對方是仇家。

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