台夫妻散步遭狠砍 吸毒男辯稱認錯人

香港政壇的激進勢力不斷細胞分裂，茁壯成長，令本地政治已經陷入一個極不穩定的狀態。對外與中央嚴重對抗，對內則形成社會內部的藍黃撕裂。 激進政治主要朝兩個方面發展，在議會之內，透過拉布攬炒，令到施政效率急降，逐步癱瘓政府；而在街頭，是暴力恐怖主義的抬頭，將一切問題政治化，以暴力甚至恐怖主義方式，逼使所有人完全接受他們的政治訴求，否則就會向你施襲。今天集中講講暴恐主義的遺害。 香港向來是一個安全城市，但自從去年反修例事件之後，街頭暴力愈趨激化，開始有恐怖主義色彩。在新冠肺炎襲港之初，有人提出要對內地全面封關訴求，隨後便出現多次放置爆炸品和爆炸的恐襲事件，包括一月二十七日在明愛醫院...

2020-04-18