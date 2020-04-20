涉嚴重違紀違法 公安部副部長受查

據內媒報道引述公安部官網上的資料指，孫力軍現年五十一歲，山東青島人。他是現任公安部黨委委員、副部長，副總警監警銜。他於一九八八年九月開始工作，不過，於一九九七年十二月才加入中國共產黨。
孫力軍畢業於澳洲新南威爾士州州立大學的公共衞生和城市管理專業，在職研究生學歷，公共衞生碩士學位。
據另一內媒報道指，孫力軍於本年二月十九日，曾出席武漢全市拉網清底大排查行動最後一天的走訪和相關活動，並在武漢市公安局參與了與防疫有關的座談。
由去年中至今，香港先後受反修例風波和疫情等打擊，賽馬活動面對前所未見的挑戰，馬會採取多項靈活策略維持「馬照跑」，今個馬季一共舉行了六十三次賽事，總投注額僅微跌百分之四點五，而昨天單日的投注額與上年相若...
2020-04-20
安徽蕪湖市一名七旬幼稚園員工王姓女子因不滿被減薪，在學童飯菜內落毒報復，導致多名兒童和職員中毒送院。早前一審被判六年，而由於檢方認為判決太輕上訴，上周六二審再改判處有期徒刑八年。二審認為，雖當庭認罪，但無明顯悔罪表現。 據了解，該名年近七旬的王姓女子在蕪湖經開區某幼稚園工作，但上年二月起因不滿被負責人降薪，就將一袋亞硝酸鹽放置其個人儲物櫃中，尋找投毒的機會。上年七月八日，王姓女子將亞硝酸鹽放入園內廚房煮好的飯菜中。 事件導致十名暑期留園班幼兒、兩名教師子女及在園教師出現中毒的情況，他們被送院搶救後陸續康復出院。王姓女子更丟棄剩餘菜品、清洗爐具及打掃廚房等，企圖銷毀證據。
2020-04-20
大氣污染不但影響環境和能見度，更影響身體。上周五日本川崎醫科大學（岡山縣）等團隊在美國醫學雜誌上發表研究結果，指大氣中的細顆粒物PM2.5濃度上升，會導致室內外的因心臟驟停被緊急送醫的人會增加。 據報道，研究共分析由二○一一年至二○一六年期間日本各縣十萬送院者的數據與各地點PM2.5濃度之間的關係。研究發現PM2.5在大氣中的濃度高於每立方米十微克（一微克為百萬分之一克），因心臟驟停被送醫者就會增加百分之一點六。 單單是愛知到大阪、高知的中央地區十四個府縣，就上升了百分之五點九。此外，研究更發現，溫暖的時期的升幅更多，五至十月全國增加了百分之二點三。但團體表示暫時未...
2020-04-20
據星島地產網報道，經濟前景未明，有業主減價沽貨套現，用家則趁勢上車，屋苑連錄用家承接，其中沙田第一城中層，以538萬易手，呎價18944元。另一方面，東涌東環一個低層單位，面積639方呎，以760萬易...
2020-04-17
隨着新冠肺炎疫情受控，治療藥物試驗取得顯著成效，加上歐美國家部署重啟經濟活動，諸多企業準備復工，市場憧憬疫情緩和。證券界人士預計，港股本周將反覆向上，上試阻力位24800點，短期仍要視乎美國企業業績，...
2020-04-20
新冠肺炎導致全球體育賽事近乎停擺，寂寂無名的選手所受的影響比球星更嚴重。有見及此，網球壇三大天王杜高域、費達拿和拿度破天荒合作創辦抗疫基金，牽頭的前者透露目標籌集四百五十萬美元（約三千五百萬港元），支援世界排名較低的球手，泥地王也開放網球學校予同儕進行訓練。 沒有比賽爭取獎金和賺取出場費，世界排名低的球手差不多零收入，境況比擁天價贊助的球星悲慘很多。杜高域於是主動邀請兩名老對手費達拿和拿度，還準備找男子職業網球員協會（ATP）和大滿貫賽事主辦單位合作，破天荒成立專門支援寂寂無名球手的基金。 辦抗疫基金支援弱勢 這名世界一哥周六與三項大滿貫得主華連卡於社交平台直播對話...
2020-04-20
5G旗艦大戰中，小米派出影拍效能大幅提升的小米10系列迎戰，當中規格最強的小米10 Pro，裝有108MP四鏡頭組合，既可以拍出超高解像的1億像素相片及8K UHD影片，遠攝亦提供50倍數碼變焦，加上...
2020-04-20
歌手Lady Gaga策劃的居家抗疫全球籌款演唱會於香港時間昨日凌晨開始直播，請來全球多位巨星演出長達八小時，並成功籌得近10億港元，而Gaga前日盛讚世衞總幹事譚德塞則被網民鬧爆。 世界衞生組織（W...
2020-04-20
如果你剛剛大學畢業，你會如何計劃未來？找一份好工，去工作假期遊歷一番？ 1962年，樊錦詩，一個在上海長大，剛從北京大學畢業的女生，竟然憑着一顆熾熱愛敦煌，守護敦煌的心，毅然告別城市的繁華，跑到荒涼貧...
2020-04-20
今屆女皇盃將會於四月二十六日在沙田馬場舉行，這場二千米國際一級賽的總獎金高達二千五百萬港元。為了紀念英女皇伊利沙伯二世及皇夫愛丁堡公爵首次到香港訪問，香港賽馬會便在一九七五年五月五日在跑馬地馬場創辦此賽。首屆女皇盃由張學文訓練的「利是吉」在詹亞健胯下捧走錦標。 自一九九五年起，女皇盃容許海外賽駒參賽，結果阿聯酋代表「紅主教」擊敗「緊急請求」成為首匹勝出此賽的外隊馬。踏入一九九七年，女皇盃的競賽途程則改為二千米，至今仍然保持不變。由已故香港冠軍練馬師愛倫訓練的前香港馬王「奔騰」於一九九八年在韋達胯下力拒「唯利」的強勁挑戰，為主隊自賽事成為一項國際賽首度捧盃。在二○○一年，女皇...
2020-04-20