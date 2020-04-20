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涉嚴重違紀違法 公安部副部長受查

2020-04-20 列印
　　昨日中紀委網頁發佈，公安部黨委委員、副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

　　據內媒報道引述公安部官網上的資料指，孫力軍現年五十一歲，山東青島人。他是現任公安部黨委委員、副部長，副總警監警銜。他於一九八八年九月開始工作，不過，於一九九七年十二月才加入中國共產黨。

　　孫力軍畢業於澳洲新南威爾士州州立大學的公共衞生和城市管理專業，在職研究生學歷，公共衞生碩士學位。

　　據另一內媒報道指，孫力軍於本年二月十九日，曾出席武漢全市拉網清底大排查行動最後一天的走訪和相關活動，並在武漢市公安局參與了與防疫有關的座談。

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