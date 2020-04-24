  • 2020年4月24日 星期五
  • 21º
  • 74%
熱門： 羅志祥DSE新冠朋炎口罩譚惠珠

日報新聞 > 中國

網傳中華白海豚被列藥用研究

2020-04-24 列印
　　日前網傳國家自然科學基金委員會發佈文件，把白海豚列為藥用動物，希望開展藥用研究。引起媒體及保育人士的擔憂，而內媒嘗試向基金委員會求證時，卻發現該文件中有關白海豚藥用研究表述已神奇消失。

　　此外，以目前數據預算，全球的中華白海豚可能不足兩萬條，早於二○一七年國際自然保護聯盟IUCN已把中華白海豚的等級評為「易危」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd