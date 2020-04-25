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意畫家製李文亮繪本 共13種語言

2020-04-25 列印
意畫家製李文亮繪本 共13種語言
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　　新冠肺炎威脅全球。被稱為「造謠八君子」事件吹哨人之一、武漢市中心醫院眼科醫生李文亮早於二月初病逝，遺下五歲兒子和懷孕的妻子。意大利著名童書作家卡瓦洛（France sca Cavallo）為紀念李醫生，特別創作新繪本《李醫生與戴皇冠的病毒》（Doctor Li and the crown-wearing virus），希望讓小朋友明白這位抗疫英雄背後的故事！

　　繪本的封面正是李文亮醫生的卡通肖像，背景附有抗疫前線人員的工作及新冠病毒滿天飛的畫面，另外還有人們共同抗疫的情況。卡瓦洛把這本書以英、法、德及中文等十三種語言版本上載到網絡，全書十一頁，讓全球讀者免費下載。

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