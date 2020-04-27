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欲回京探急病妻　王全璋遭警阻撓

2020-04-27 列印
　　中國維權律師王全璋依然未能與妻子李文足和兒子在北京團聚。昨日妻子李文足在京因盲腸炎要送院治理，王全璋聞訊欲上京探望妻子，但在車站被當地警察及便衣人員阻撓。王全璋接受媒體採訪時，表示對現狀又氣又急，孩子雖暫時有人照顧，但非長久之計。

　　據「709事件」家屬王峭嶺在社交媒體表示，昨早李文足與朋友在北京頤和園遊覽時突劇烈腹痛。據了解，她出現嘔吐和肚瀉的情況，由救護車送到西苑醫院治理，醫生診斷是急性盲腸炎，但目前不需要做手術。

　　據王峭嶺的貼文指，刑滿獲釋後被帶到山東濟南「隔離」的王全璋，想返回北京探望急病妻子時，在車站被警察及便衣人員阻撓。據媒體報道指，王全璋與警方回到當地派出所。

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