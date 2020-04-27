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52%高雄市民支持罷韓 韓國瑜：防疫第一

2020-04-27 列印
　　「罷韓案」將於六月六日舉行投票，台灣時代力量發佈最新民調，結果顯示百分之五十二點一的高雄市民同意罷免市長韓國瑜、不同意佔百分之三十五點二，且有百分之六十五點六受訪者表示會去投票。高雄市長韓國瑜昨上午對此事回應，指身為高雄市長防疫第一。

　　民調總經理吳世昌則認為，韓國瑜被罷免的機率相當高，成功與否最大因素取決於「投票率」。時代力量主席徐永明表示，民調顯示有多數市民認為罷免案為公民發起，因此民眾有相當高的意願會去投票。

　　高雄市長韓國瑜昨上午在防疫記者會上被問及此事，他強調身為高雄市長，防疫第一。

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