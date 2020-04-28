流失國寶回歸北京展出

中華文化的歷史源遠流長，而在民國戰亂時期有大批文物流落海外，再經中國中央政府的收購文物組追回。現時北京舉辦流失文物回歸成果展覽（見圖），大家可以免費欣賞這批失而復得的書畫國寶。



據內媒報道指，由於中國的民國年間曾經長期出現戰亂的情況，大批文物流落海外，而中國當局自一九四九年起，就成立收購文物小組以追查文物的下落。小組成功追回一批珍貴書畫作品，包括中秋帖、伯遠帖、韓熙載夜宴圖等。既有晉唐宋時期大書畫家的稀世獨本，亦有元明清時期名人的傳世真跡，是中國美術史上重要的代表性作品。



為求保護失而復得的珍寶，內媒引述國家文物局博物館與社會文物司指，有機質文物對環境非常敏感，局方因此制定了非常嚴苛的保護方案，濕度控制在百分之五十到五十五間。







