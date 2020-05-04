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美邀台出席世衞大會 中方批「違一中原則」

2020-05-04 列印
　　世界衞生大會將於月中舉行，外界關注台灣能否以觀察員身份出席，台美日前「違反一個中國原則」 的互動受中國的強烈批評，並表示嚴重關切和堅決反對。這次引起中國強烈批評的事是上月二十七日美國衞生部長阿扎與台灣的衞福部長陳時中的通言。據駐聯合國日內瓦代表團發文指責，美國衞生部長阿扎與台灣的衞福部長陳時中就新冠肺炎疫情舉行電話會議。據悉通言中阿扎支持擴大台灣對世衞的參與。

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