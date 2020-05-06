  • 2020年5月6日 星期三
  • 28º
  • 84%
熱門： 新冠肺炎口罩限聚令復課鸚鵡

日報新聞 > 中國

長征五號B運載火箭 飛行任務圓滿成功

2020-05-06 列印
　　昨日中國航天又有好消息，據中國載人航天工程辦公室消息，昨下午六時長征五號B運載火箭，在文昌航天發射場成功升空。五號B運載火箭搭載新一代載人飛船試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd